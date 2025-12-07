30°
7 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Internacionales

Naufragio frente a Grecia: al menos 18 personas murieron en tragedia migratoria

La Guardia Costera Helénica logró rescatar únicamente a dos sobrevivientes que se encontraban en el agua tras el incidente.

Domingo, 07 de diciembre de 2025 09:57

Una embarcación que transportaba migrantes se hundió frente a las costas de Grecia, dejando un saldo provisorio de al menos 18 personas fallecidas. 

La noticia fue difundida por la radiodifusora pública griega ERT, que reportó el suceso con gran consternación, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El naufragio se produjo específicamente a unas 26 millas náuticas al sur de la ciudad de Yerápetra, ubicada en la costa meridional de la isla de Creta. 

Las autoridades griegas confirmaron que la Guardia Costera Helénica logró rescatar únicamente a dos sobrevivientes que se encontraban en el agua tras el incidente._

En estos momentos, los equipos de rescate mantienen un amplio despliegue en la zona marítima. Botes patrulla continúan con las operaciones de búsqueda y la penosa tarea de recuperar los cadáveres del mar. 

Hasta ahora, la causa que provocó el hundimiento de la precaria embarcación no ha sido aclarada, por lo que la Guardia Costera ya ha puesto en marcha una investigación para determinar las circunstancias del fatal suceso.

