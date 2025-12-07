21°
Día del Gaucho

Abra Pampa celebró el Día del Gaucho

Autoridades educativas y municipales participaron de un homenaje junto a agrupaciones gauchas.

Domingo, 07 de diciembre de 2025 00:00
REPRESENTANTES CRIOLLOS | AGRUPACIÓN GAUCHA EL HUANCA

ABRA PAMPA (Corresponsal).- Ayer en la plaza central de Abra Pampa, se llevó a cabo el acto central por el Día Nacional del Gaucho, organizado por la Agrupación "Fortín Gaucho El Huancar" y conducido por Álvaro Carrillo. La ceremonia evocó la figura del gaucho como símbolo cultural y puso el acento en el rol histórico de los gauchos del norte argentino, protagonistas de las batallas que dieron inicio a la patria.

SONIA PATAGUA | IZÓ LA BANDERA NACIONAL

La jornada comenzó a las 10 con la recepción de invitados, autoridades educativas y municipales en el Centro Cultural Guillermo Llampa, para luego trasladarse a la plaza central, donde se desarrolló el acontecimiento. Participaron abanderados de instituciones educativas, escuelas de danza y diversas agrupaciones gauchas, que dieron un marco solemne y colorido al homenaje.

DESFILE | AGRUPACIÓN GAUCHA 10 DE NOVIEMBRE.

Durante el acto, en un gesto de camaradería, se repartieron tortillas a la brasa y masitas entre los presentes. Los integrantes de la agrupación "Fortín Gaucho El Huancar" ofrecieron números folclóricos que deleitaron al público, mientras que su presidente entonó coplas y recitó versos en homenaje a los gauchos del norte argentino. En su discurso, Carrillo expresó: "Recordar al gaucho es recordar la raíz misma de nuestra libertad. Ellos fueron los guardianes de la frontera y los forjadores de la identidad nacional. Hoy nos toca a nosotros mantener viva esa llama, transmitiendo sus valores de valentía, solidaridad y amor por la tierra."

ABANDERADOS | QUE PARTICIPARON DEL ACTO.

Tras la ceremonia, los asistentes se trasladaron para concretar el Pasaje Gaucho, desarrollado sobre la calle gobernador Tello, frente al Centro Cultural y el cierre estuvo marcado por un almuerzo comunitario de camaradería, que reforzó el espíritu de encuentro y celebración popular.

ÁLVARO CARRILLO | PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN EL HUANCAR.

Nuevamente la plaza se convirtió en un verdadero espacio de identidad, donde tradición, música y memoria se unieron para rendir homenaje al gaucho, figura inmortalizada en la literatura, en la historia y símbolo de resistencia y orgullo en el Norte argentino.

 

