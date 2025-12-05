Ecohotel jujeño fue distinguido por su modelo energético

El Ecohotel Posta de Purmamarca fue reconocido por la Cámara de Comercio Argentino-Británica (Ccab) con el 1° Premio al Liderazgo en Sostenibilidad -categoría Pyme- por su proyecto "Energía Renovable para un Turismo Sostenible", una iniciativa que consolida más de dos décadas de trabajo continuo en gestión energética integral, eficiencia operativa y adopción progresiva de tecnologías de energía solar térmica y fotovoltaica.

La ceremonia de entrega, realizada en la Embajada Británica en Buenos Aires, reunió a autoridades diplomáticas, organizaciones y líderes empresariales comprometidos con la transición hacia modelos productivos sostenibles. Estuvieron presentes Lucy Vilte, propietaria del Ecohotel Posta de Purmamarca, y Lila Rodríguez, fundadora de EnerJuySolar y responsable de la instalación del sistema fotovoltaico en el proyecto premiado.

Un modelo energético

VISTA DEL PROYECTO

La iniciativa destacada no responde a una acción aislada, sino a un proceso iniciado a mediados de los años 2000, cuando el establecimiento adoptó criterios de arquitectura bioclimática, mejoras en la envolvente edilicia y procedimientos de eficiencia energética.

A partir de 2011 se incorporaron tecnologías solares térmicas junto a la Fundación EcoAndina, entre ellas termotanques solares y un sistema de calefacción solar por aire caliente, único en un emprendimiento privado de la provincia.

El hito central fue la instalación, en diciembre de 2023, de un sistema fotovoltaico on-grid de 14,3 kW, autorizado antes de la normativa provincial de generación distribuida. La ejecución estuvo a cargo de Lila Rodríguez (31), fundadora de la Pyme EnerJuySolar, empresa especializada en soluciones solares adaptadas a la alta irradiación de la región.

Este proyecto piloto se convirtió en la primera instalación de generación distribuida en un hotel del Municipio de Purmamarca. Su realización marcó un punto de inflexión: tras este desarrollo, otros emprendimientos turísticos de la Quebrada comenzaron a incorporar sistemas fotovoltaicos instalados por EnerJuySolar, fortaleciendo así la capacidad técnica local para energías renovables.

El sistema del hotel abastece el 100% de la operación diurna e inyecta excedentes a la red de Ejesa mediante medidor bidireccional con acreditación en factura. En 2024 generó 25.013 kWh y evitó 6,44 tCO2e, de acuerdo con el factor oficial de emisión.

El Ecohotel asimismo documenta y comparte su experiencia mediante informes y materiales educativos destinados a universidades, escuelas y establecimientos turísticos, facilitando la transferencia de conocimientos para la adopción de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos en contextos similares. De este modo, se consolida como caso de referencia regional en gestión energética sustentable aplicada al turismo.