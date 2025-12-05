Objetivos concretos para habilitar la ruta del tripartito Corredor ecoturístico Alto andino hito 5 y 6

Comunidades de la Puna jujeña y del sur potosino que conforman el Corredor ecoturístico Alto andino hito 5 y 6, pusieron punto final a las gestiones y actividades previstas para este año con el propósito de lograr la habilitación de la ruta turística entre Bolivia y Argentina, y a la que se integró también el norte de Chile.
En abra de García en medio de los poblados Río Chilena y Cusi Cusi, se realizó el 5to Encuentro Cultural turístico binacional Argentina - Bolivia fortaleciendo el pedido de apertura de la traza y poniendo de manifiesto la importancia que poseen las expresiones culturales y tradicionales como atractivo del paquete que ofrecen.
Santo Domingo, Paicone, Coyahuayma, Mina Pirquitas, Rodeo y Loma Blanca más Cusi Cusi conforman el corredor por el lado argentino; y desde el otro lado de la frontera están San Antonio de Los Lipez, Kollpani y Soniquera, conformando un grupo sólido y dispuesto a impulsar el desarrollo turístico como alternativa laboral, económica y de progreso para la región.
A 30 kilómetros de Cusi Cusi por un camino abierto por los vecinos (que traviesa increíbles paisajes y atractivos naturales) y a más de 4.000 msnm, las comunidades se mostraron a través de su identidad cultural que fue el motivo de la convocatoria. Aunque también lo hicieron poniendo de manifiesto la gastronomía y las costumbres tradicionales que mantienen vigentes.
En medio de cerros que dominan la vista hacia los cuatro puntos cardinales y donde la línea imaginaria que une los hitos 5 y 6 fija el límite, se levantó una apacheta donde se agradece cada paso hacia el objetivo. Y al cerrarse el 5to. Encuentro, referentes del corredor y miembros de las comunidades, expresaron un agradecimiento especial porque saben que están encaminados correctamente hacia lo que quieren.
Este 2025 fue muy fructífero como consecuencia del trabajo realizado sin importarles tiempo y gastos que demandaron en encontrarse en Santo Domingo, en Potosí y en Iquique donde posicionaron al Corredor como una vía turística trinacional y también como una nueva propuesta para los potenciales visitantes en conocer otros aspectos que poseen Argentina, Bolivia y Chile en esta zona.
Muy por el contrario y despreocupados por el aporte que puedan recibir de los gobiernos en cuanto a lo económico, las comunidades están decididas en avanzar con recursos propios para lograr la apertura de la ruta turística. Su mayor debilidad, es que para ello dependen de decisiones políticas, y así lo reconocieron aunque eso no será motivo para echarse para atrás, y sí redoblar el esfuerzo conjunto.