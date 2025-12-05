Intensifican la búsqueda para dar con una mujer

En la jornada de ayer se desplegó un importante operativo en la ciudad fronteriza de La Quiaca, que contó con la presencia de más de cien efectivos policiales para dar con el paradero de Felipa Alanoca de 76 años, quien falta de su hogar desde el pasado 20 de noviembre.

En horas de la mañana se congregaron en la Plaza Centenario efectivos de distintas Unidades Operativas, entre ellas División K9, Infantería, Bomberos, Unidad Ciclística, Motorizados, personal de la Comisaria 17, Brigada de Investigaciones, donde recibieron directivas para intensificar las búsquedas de la septuagenaria.

Así mismo, estuvo presente el representante del Ministerio Publico de la Acusación de La Quiaca, quien después de emitir las instrucciones, el personal salió a realizar los rastrillajes correspondientes por los sectores diagramados.