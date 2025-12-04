Nuevo homenaje a Víctor Hugo “El Gordo” Barrojo

La plaza "Gordo Barrojo" se vestirá de fiesta nuevamente esta noche, para albergar la cuarta edición del festival que mantiene viva la memoria de uno de los referentes culturales más queridos del barrio San Pedrito.

El 4° Festival Homenaje a Víctor Hugo "El Gordo" Barrojo promete una noche cargada de emoción, comunidad y la mejor música, con un escenario que reunirá a varias generaciones de artistas, los que lo conocieron personalmente y los que saben de él por su legado.

Recordemos que el artista, uno de los próceres de la música jujeña, creador del grupo Los Changos del Huaico, falleció en diciembre de 2006, y dejó un profundo dolor entre sus compañeros de la música y el público que le había dado mucha popularidad.

El evento, de acceso libre y gratuito, transformará el espacio público -ubicado en la intersección de las calles Reinaldo Bouhid y Ernesto Altamirano- en un gran encuentro vecinal.

La figura de Barrojo, recordado por su profundo arraigo barrial y su pasión por la cultura, por la sencillez de sus palabras y la generosidad de llevar a su escenario a sus amigos, de enseñar a los nuevos folcloristas y de hacer reír desde su programa de radio, será el espíritu que una a los asistentes en una jornada que ya se ha convertido en una tradición para fin de año.

El escenario contará con un poderoso elenco de artistas, encabezado por la emblemática agrupación Los Changos del Huaico. Los acompañarán voces y talentos de primer nivel como el cantante Tony Izquierdo, la voz femenina de Noelia Gareca, la fuerza escénica de Gato García y la potencia de Norma de América. También subirán al homenaje Pablo Paredes, Diablero Valdiviezo, Jesy Carrasco, Namaray y Daniel Choque.