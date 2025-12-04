Previa navideña: ventas lentas y poca decoración

Entrado ya el mes de diciembre, y a diferencia de otros años, el espíritu navideño todavía no se instaló en vidrieras del centro capitalino y las ventas de adornos, árboles y luces se mantienen tibias en San Salvador de Jujuy.

Es costumbre que cada 1 y 8 de diciembre las familias inauguren la temporada navideña en sus hogares adornando e iluminando cada rincón, pero hasta la fecha, esa todavía no es la situación.

Tras un recorrido de este matutino por diferentes zonas de la capital jujeña los locales comerciales coincidieron en que son las consultas de precios las que abundan hasta la fecha y que lo que sí empezó a venderse son luces.

"Por ahora no empezó la venta fuerte. Al principio si vino mucha gente del Norte a comprar para llevar allá y revender. Pero lo que sí se está vendiendo son luces. Creo que como la luz ilumina y adorna de forma general cualquier cosa, eligen comprar eso, que, además, ya les queda para usar en la casa", comentó la vendedora de un comercio mayorista ubicado en inmediaciones de la terminal vieja.

La oferta de artículos navideños es infinita y muy variada en cuanto a precios. En el centro se puede conseguir adornos colgantes de Papá Noel x 2 unidades a $550, moños x 12 u desde $1.000, set de esferas x 20 u a $5.400 y de 24 u a $5.500 y gorros navideños de $600 hasta los $1.500.

LO MÁS VENDIDO, LAS LUCES

También, y pese a que son cada vez menos comprados, los árboles de navidad se renuevan y se adaptan a todas las necesidades. Tradicionales: desde los $2.834 de 45 cm a los $240.000 de 2.30 m. Pinos rígidos a $42.000 de 2,10 m y plegables nevados a $31.300 de 1.2 m. También los hay colgantes a $6.000.

BARRIO MALVINAS | MANTELES Y LUCES SON LOS MÁS OFRECIDOS EN FERIAS.

Los picarescos Grinch para las puertas de las casas se consiguen a $24.000 y hasta se encuentran promociones de 2x1 en comercios mayorista donde llevando a partir de 3 unidades diferentes ya rige el precio por mayor.

Productos con buenos precios y ofertas ya están a la venta, quedará esperar hasta el lunes, Día de la Inmaculada Concepción de María, para ver si la chispa se enciende.

Lo más buscado

MAYORISTAS | HASTA TRES UNIDADES, PRECIO REBAJADO Y ARTÍCULOS EN 2X1.

A los que incondicionalmente renuevan sus adornos navideños el 1 de diciembre, se sumaron por ahora los entusiastas por dar luz y brillo a sus hogares. Es que hasta el momento, comerciantes de distintos puntos de la ciudad, coincidieron en que lo más buscado son los juegos de luces en todas sus variedades y colores.

Es común ver cada vez más casas completamente cubiertas con luces en su exterior, transmitiendo el espíritu navideño. Este año, todo indica que también serán las protagonistas, además porque mantuvieron sus precios. Se venden desde $3.000 las luces led x 100 blancas o de colores, a $6.500 las lluvias para exterior, $8.000 con variedad de formas navideñas grandes y las hay hasta de $17.000 de 3.20 metros, en comercios mayoristas.

ESFERAS DE DIFERENTES COLORES

Otro artículo que está siendo adquirido son los manteles con motivos navideños, en ferias y puestos ambulantes se venden a $6.000 y una opción que está siendo muy demandada para economizar es la compra de tela y hule para la confección de los mismos. Dependiendo de la calidad, el hule se consigue a $3.300 y $6.600 el metro y la tela tropical a $5.600 el metro, ambos vienen por 1,40 de ancho. Así, entre luces y manteles, empieza a encenderse la Navidad jujeña.