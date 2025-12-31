Misas de acción de gracias hoy y mañana María Madre de Dios

Con sus claros, oscuros y grises el 2025 llega a su fin. Las parroquias y capillas jujeñas invitan a compartir esta noche la misa de acción de gracias por el año que concluye; además mañana 1 de enero es la solemnidad de Santa María Madre de Dios, fiesta de precepto para concurrir a la Eucaristía y coincide con la 59º Jornada Mundial por la Paz. Asimismo da el puntapié inicial al Año Pastoral de la Juventud y las Vocaciones.

La Catedral de Jujuy, que cuenta con la gigantesca carpa armada en el atrio, hoy tendrá las misas de acción de gracias a las 8 y a las 20. Mañana la ceremonia mariana se compartirá a las 20.

En la Basílica San Francisco hoy las celebraciones serán a las 7.30 y 20; mañana a las 11.30 y a las 20.

En la parroquia San Pedro y San Pablo a las 18.30 en la capilla Señor de la Cruz (barrio San Francisco de Álava), a las 20 en la capilla de Fátima (Alberdi) y a las 21 en la sede. Y mañana a las 20 en la sede de avenida Almirante Brown y Zegada.

En la parroquia Santa Teresita la misa de acción de gracias y la de precepto a las 20 en la sede de calle Juana Manuela Gorriti.

En Nuestra Señora de Nieva hoy y mañana a las 20, confesiones desde las 19.

La parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa tendrá las misas de fin de año a las 18.30 en la capilla Virgen de la Consolata, a las 19 en San Roque y a las 20 en la sede. Mañana "pedimos a nuestro buen Dios que bendiga el año que comienza" a las 19 en la capilla Virgen del Valle y Santa Bárbara y a las 20 en la sede.

En la capilla Virgen de Copacabana de Alto Comedero hoy, a las 21.

Mientras que en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno hoy y mañana habrá misa de 19.30; anticipando que en Reyes -el 6 de enerose oficiarán a las 10.30 y a las 19.30.

En San José Obrero de Cuyaya, a las 18, se dará gracias en las 79 Viviendas; a las 20 en la sede y a las 21 en barrio Norte. Mañana a las 19 en Nuestra Señora de la Merced y a las 20 en Guadalupe.

En la sede de la parroquia San Pío X la única misa será hoy a las 19.30.

En la Sagrada Familia de Nazaret (frente al parque San Martín) hoy y mañana a las 18.30.

“Todos somos Iglesia...todos somos misión”, es el lema

LOGO 2026 | ACOMPAÑARÁ LAS ACTIVIDADES DIOCESANAS DEL AÑO.

El 2026 es el año dedicado a los jóvenes y las vocaciones, el logo representa el llamado de toda la Iglesia a vivir la comunidad, la misión y la vocación, con un acento especial en los jóvenes, quienes son protagonistas del presente y del futuro eclesial.

Tiene como mensaje invitar a toda la comunidad diocesana -y especialmente a los jóvenesa reconocerse como Iglesia viva, en salida y con corazón misionero. “El Año Juvenil y Vocacional es una oportunidad para escuchar el llamado de Dios, discernir el propio camino y servir con alegría desde la propia vocación”, se destaca en la página del Obispado de Jujuy.

El lema “Todos somos Iglesia...todos somos misión” expresa que todos formamos parte del mismo cuerpo eclesial, que todos tenemos una vocación y una misión que vivir y compartir. Los símbolos son la barca, la red, la cruz con la llama, la estrella, la figura humana y las aguas.

En localidades del interior

En la parroquia San Cayetano de Palpalá a las 19.30 será el horario de la Eucaristía de hoy y mañana. Y también en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe. La parroquia Espíritu Santo de la ciudad siderúrgica hoy tendrá las misas a las 7 y a las 20.30 en la sede; a las 9 en Virgen de Urkupiña; a las 17.30 en San Ignacio; a las 19 en Señor y Virgen del Milagro, Sagrado Corazón de Jesús y Virgen del Valle; a las 20 en La Merced y a las 20.30 en San Expedito. A las 21.30 en Santa Rita de Casia; a las 22 en San José y a las 22.30 en Medalla Milagrosa. Mañana a las 7.30, 10.30 y 20 en la sede; a las 8 en San José, a las 9.20 en Sagrado Corazón de Jesús; a las 10.45 en San Expedito y a las 20 en Virgen de Urkupiña.

El Santuario de Río Blanco espera a los fieles esta noche a las 20 para rezar el Santo Rosario y a las 20.30 participar de la misa para cerrar el 2025; y mañana a las 19 el Rosario y a las 19.30 la Eucaristía. En la parroquia Inmaculada Concepción de San Antonio la misa por el Año Viejo será a las 19 y en el mismo horario mañana para recibir el Año Nuevo. En la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya la misa de acción de gracias 2025 será a las 18 en la sede, a las 19 en Purmamarca, a las 19.30 en Volcán, a las 20.30 en Bárcena y a las 21 en León.

La parroquia San José de Perico invita hoy a las 19 a Santa María de los Ángeles, a las 20 en Santo Domingo y a las 21 en la sede. Mañana a las 10.30 y a las 20 en San José y a las 20 en Santo Domingo.