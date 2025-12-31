El bordado ancestral recibió distinción municipal

Concejales capitalinos hicieron entrega ayer la Minuta N° 117/2025, mediante la cual se declara de Interés Municipal los talleres de bordado en fieltro "Ancestras", una propuesta que tiene como propósito fortalecer el trabajo artesanal, promover la economía creativa local y recuperar saberes ancestrales, a través de nuevas formas contemporáneas.

La concejal promotora de la iniciativa, Blanca Ontiveros, expresó: "Esto es parte de nuestra cultura, la profesora se acercó, comenzamos a charlar y dijimos cómo no vamos a reconocer este trabajo, estas técnicas que tienen que ver con nuestro arte y nuestra cultura".

Acompañar las expresiones culturales forma parte de la política del Concejo Deliberante, en ese sentido Ontiveros, recordó que: "A través de la descentralización, nuestro Intendente tiene presencia con muchos organismos municipales dentro de lo que es la Capital, como ser los CPV, los Nidos, los mismos centros culturales, lugares donde se podrían promover este tipo de talleres".

Por su parte, Rosana Ruiz, profesora del Taller, explicó: "Ancestras es el nombre en homenaje a todas nuestras abuelas, nuestras madres que fueron quienes nos enseñaron esta técnica maravillosa como es el bordado y que remarca nuestra cultura, y nuestra identidad. Nosotras pretendemos que hoy en día todos los jujeños vistan desde sus hogares hasta su propia persona con la identidad, es la forma de rescatar nuestra cultura". Y continuó: "Identidad porque todos nos caracterizamos por algo, las mujeres con las mantas bordadas y queremos que ellas accedan a este tipo de trabajo, que también implementen como forma de rescatar un saber y transmitirlo a nuestras hijas y nietas".

Por último, Rosana Ruiz agregó: "Hoy en día somos un equipo de mujeres que está trabajando en distintas comunidades este tipo de técnica que es el bordado en fieltro y podemos realizar distintos trabajos como mantas, tapices, ornamentación, cuadros y accesorios que identifican a la provincia por sus colores, usando los textiles que tenemos acá en la provincia".

Participaron de la entrega del dispositivo legal, el Presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, más los ediles: Blanca Ontiveros y Néstor Barrios.