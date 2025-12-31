Un hombre golpeó ferozmente a su pareja, quien tenía a su bebé de dos meses en brazos, amenazó con asesinarla con un arma blanca y fue detenido.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 21, en un domicilio de la calle 2 de Abril del barrio San Cayetano de la ciudad de Monterrico.

Fue en esas circunstancias que en una de las habitaciones, una mujer que tenía a su bebé de dos meses en brazos reclamó a su pareja una supuesta infidelidad y éste le propinó una patada en una pierna.

Luego el hombre la agredió con golpes de puño en los brazos y la cabeza, mientras vociferaba "te voy a matar, no me importa que tengas a mi hija", según lo denunciado.

Lejos de concluir con el violento episodio, el inculpado fue a la cocina, se apoderó de un arma blanca y amenazó con apuñalar a su pareja, a la vez que continuaba atacándola con rasguños, patadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo.

En un momento, la hermana del agresor ingresó y éste le indicó "llevate a la bebé, que a esta la voy a matar". La víctima aprovechó los breves minutos para reincorporarse y escapó junto a su hija del inmueble.

Posteriormente la mujer, que se encontraba en estado de shock, se presentó en la Seccional 29°, donde relató el violento episodio del que fue víctima, agregó haber sufrido múltiples golpes en la cabeza y radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del denunciado.

Llegada la media noche, los efectivos policiales se constituyeron en el domicilio mencionado y procedieron a la detención del inculpado, quien quedó a disposición de la Justicia.

La víctima, en tanto, tuvo que ser asistida por personal médico que constató las lesiones sufridas.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 29°, por directivas del representante fiscal.