Fin de año con tormentas aisladas

Llegamos al último día de este 2025, día en el que muchos hacen balance de cómo les fue en este año que se está yendo y muchos también se preguntan si la mesa familiar la arman adentro o afuera. Y la respuesta a eso es que lo más conveniente es armarla adentro porque el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas con probabilidades del 50% para la noche de hoy.

Anticipa que será una jornada con cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima que hoy podría llegar a los 26 grados y se esperan lluvias a partir de las 14. Las lluvias más fuertes en San Salvador de Jujuy llegaría alrededor de las 17 y a la noche hay probabilidades de tormentas del 50%.

En la zona de Perico se espera para hoy una temperatura máxima de 28 grados con probabilidades de lluvia débil para la tarde y tormenta para la noche alrededor de las 23 con una probabilidad del 70%.

En San Pedro y Libertador la temperatura máxima estará alrededor de los 32 grados y también se esperan lluvias para la noche de hoy.

En Humahuaca hay 60% de probabilidades de lluvias pero para la tarde de hoy. Para la noche se pronostica cuelo parcialmente nublado. La temperatura máxima hoy estará alrededor de los 20 grados.

En La Quiaca, amanece con 7 grados y hay 70% de probabilidades de lluvias porque en esta zona de la provincia rige una alerta amarilla por tormentas para la noche de hoy y es para Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Yavi. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

En Susques también hay alerta por tormentas para esta noche con probabilidades del 70%. Se espera para hoy una temperatura máxima de 19 grados.