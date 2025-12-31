Hallaron un contrato que vincula a la AFA con Javier Faroni

La justicia encontró un contrato que vincula a la AFA con una empresa radicada en Estados Unidos, y que es propiedad de Javier Faroni, en el marco de la investigación sobre el presunto desvío de fondos, que involucra directamente al titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la misma, Pablo Toviggino.

El hallazgo se produjo en las últimas horas, durante un allanamiento realizado en la antigua sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte al 1.300 de la Ciudad de Buenos Aires, y según las autoridades el docuemnto data de mayo de 2021.

En dicho contrato la AFA le otorgaba a TourProdEnter, a cargo de Erica Gillette -esposa de Faroni-, la exclusividad para recaudar el dinero que recibía la entidad madre del fútbol argentino por amistosos, sponsoreo y televisación, entre otros ítems.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, a través de ese contrato -firmado por Tapia y Toviggino- la empresa de Faroni se quedaba con el 30 por ciento de los ingresos que generaba la AFA en el exterior, más un diez por ciento adicional por tareas de logística.

Además, el juzgado a cargo de la investigación solicitó diversos informes a cuatro bancos estadounidenses sobre los movimientos de dinero que también involucran a otras cuatro empresas offshore.

En tanto, el fiscal Luis Armella ordenó que se levante el secreto bancario, fiscal y financiero de Faroni, con el fin de “reconstruir laruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”.

El empresario, por su parte, fue demorado esta madrugada en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando se aprestaba a viajar a Uruguay, y además la autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le retuvieron el pasaporte a pedido de la fiscalía, por lo cual no puede irse al exterior.

En esas circunstancias, Faroni -al verse cercado- descartó un teléfono celular, que aún no fue hallado, en un gesto que las autoridades interpretaron como un intento por obstruir la investigación.