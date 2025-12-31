El gobernador Sadir decretó el ascenso de 2.679 efectivos de seguridad

El gobernador Carlos Sadir firmó el decreto de ascensos para el personal de la Policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario. Por primera vez las promociones tendrán vigencia desde el 1 de enero, permitiendo que los efectivos perciban sus nuevos haberes desde el inicio del año.

La medida beneficia a un total de 2.679 efectivos que cumplieron con los requisitos, capacitaciones y cursos de perfeccionamiento.

Son 1.954 efectivos de la Policía de Jujuy y 725 del Servicio Penitenciario.

Históricamente, los ascensos en las fuerzas de seguridad de Jujuy se hacían efectivos recién en el mes de agosto.

“Esto es algo histórico y estoy feliz de haber cumplido con lo que prometí en agosto”, expresó el gobernador Carlos Sadir.

Además de los ascensos, el mandatario anunció la incorporación inmediata de 223 nuevos efectivos egresados del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) durante 2025:

El gobernador concluyó destacando el compromiso y la vocación de servicio de los efectivos, agradeciendo también el apoyo fundamental de sus familias en la tarea diaria de proteger a los jujeños.