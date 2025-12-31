22°
31 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Corte de luz

Buenos Aires: Apagón masivo en la previa de Fin de Año

Los afectados son clientes de Edesur, empresa que informó una falla en la Subestación Bosques. Actualmente hay más de 19 afectados.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 09:18

Más de 19 mil usuarios de Edesur reportan cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense en la previa de Fin de Año tras una “falla en la Subestación Bosques”. Se espera que a lo largo de la jornada de este miércoles se restablezca la totalidad del servicio. En la madrugada hubo casi un millón de afectados.

“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”, informa el comunicado de la empresa al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, cerca de las 08.00 el corte todavía era extenso con 19.563 usuarios sin energía eléctrica.

Este corte de suministro ocurre en medio de la preparación por Año Nuevo y se suma a los 40 grados de temperatura que se esperan para la jornada.

Se informó además que, cerca de la 01.30 se registró el récord de cortes sin luz con casi un millón de usuarios afectados. 

