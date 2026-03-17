Salió a la luz el trailer de "Dune 3"

Warner Bros. estrenó el primer adelanto de “Dune: Parte tres”, cierre de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve y basada en “El mesías de Dune” de Frank Herbert. El avance vuelve a situar a Timothée Chalamet como Paul Atreides, ahora convertido en emperador de un imperio al borde del colapso, mientras la guerra santa desatada en su nombre se expande por la galaxia.

El tráiler anticipa un tono más oscuro y político, con un protagonista atrapado entre el peso de la profecía, las intrigas de la nobleza y las consecuencias devastadoras de su ascenso al poder. Zendaya retoma su papel de Chani y se refuerza la presencia de Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem y Charlotte Rampling, además de nuevas incorporaciones como Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson, que amplían el mapa de alianzas y traiciones. También se insinúa el retorno de Jason Momoa, un guiño que alimenta teorías sobre el destino de su personaje.​

Villeneuve ha descrito esta tercera entrega como la más personal de la saga, enfatizando que busca equilibrar la escala épica con un enfoque íntimo en el costo humano del fanatismo y del poder absoluto. Tras adaptar la novela original en las dos primeras películas, “Dune: Parte tres” da un salto temporal de más de una década para explorar un Paul gobernante, rodeado de conspiraciones internas y presionado por fuerzas que quieren derribarlo.

Visualmente, el avance vuelve a mostrar escenarios desérticos imponentes, batallas de gran escala y el ya característico uso de luz y color de la franquicia. Además, confirma el regreso a Arrakis y a otros mundos clave del universo creado por Herbert, con énfasis en los conflictos religiosos y en la explotación del recurso más codiciado del cosmos: la especia.

“Dune: Parte tres” tiene su estreno exclusivo en cines programado para el 18 de diciembre de 2026, posicionándose como uno de los grandes lanzamientos de fin de año. De este modo, la ambiciosa adaptación de Villeneuve se encamina a cerrar una trilogía que ha revitalizado la ciencia ficción en pantalla grande y que promete un desenlace tan espectacular como incómodo para su héroe.