El Alborozo Humahuaqueño recorrió ciudades jujeñas

Una convocante y agotadora agenda de promoción del 49° Alborozo Humahuaqueño desarrolló ayer la Municipalidad de Humahuaca con una embajada cultural integrada por aproximadamente 100 artistas, en esta ciudad, Perico y Palpalá invitando a los jujeños ser partícipes en sus festividades populares antes del carnaval.

La Ciudad Histórica transita jornadas de mucho entusiasmo y grandes expectativas por la llegada del año nuevo y con él, el inicio de sus celebraciones más importantes con las cuales se despeja el camino hacia el desentierro del diablo carnavalero. Previamente finalizarán las adoraciones al Niño Jesús en los pesebres.

La intendente Karina Paniagua llegó encabezando una puesta cultural y tradicional fielmente representativa de su identidad que se pone de manifiesto a lo largo del año, pero principalmente entre noviembre y semanas después del carnaval a cargo de sus hacedores del pueblo y las comunidades.

El pesebre Estrella de Belén representó las adoraciones al Niñito Jesús; Las anateras del Hornocal, los festejos del Jueves de comadres; la Cuadrilla de cajas Las rositas de Chorrillos, el Festival del queso y de la cabra; y Las anateras Flor de rica rica, las vísperas del carnaval.

También estuvieron en al anfiteatro de la plaza de los Inmigrantes, la Academia de danzas "Edmundo Zaldívar", homenajeando al Día del carnavalito; el joven conjunto folclórico Renacer jujeño; el Dúo Luis y Luis, transmitió la esencia del Encuentro de instrumentistas; y el Grupo Cacharpaya, la alegría del carnaval quebradeño que se disfruta solo en Humahuaca.

FE | PESEBRE ESTRELLA DE BELÉN JUNTO AL GRUPO CACHARPAYA.

Quien se destacó entre las copleras, conjuntos folclóricos, anateras y cuerpos de danzas nativas, fue el diablo de la comparsa La juventud alegre (Enrique Tejerina) que con destreza y gran porte, atrajo la atención y arrancó fuertes aplausos del público concentrado en ese espacio público en esta ciudad capitalina.

La presentación de la embajada cultural se prolongó por casi dos horas, en las cuales se escucharon cantar coplas, apreciar el baile de carnavalitos, la ejecución de anatas, escuchar los sonidos del acordeón, apreciar la manifestación de fe al Niño Jesús y a la Virgen de la Candelaria (a quien los humahuaqueños honran el 2 de febrero), en otras palabras aproximarse a la cultura popular del norte jujeño.

Con Paniagua, estuvieron sus secretarios de Turismo, Alexis Bolívar y de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres; su secretario de Gobierno, Santos Corimayo; la secretaria de Acción Social, Estrella Ignacio; la tesorera, Beatriz Chañi y demás personal municipal que prestó colaboración en el desarrollo de la presentación.

De esta manera el municipio logró su cometido con transmitir la esencia del Alborozo Humahuaqueño en los capitalinos y durante el atardecer y la noche en Perico y Palpalá respectivamente, donde el recibimiento fue amplio, ya que muchas familias de esa comuna se trasladan hasta la Quebrada para participar en las celebraciones del verano.

Durante enero y hasta una semana antes del desentierro del carnaval (el 14 de febrero), todos los fines de semana se realizará un festival popular en la zona rural de Humahuaca, y en el medio habrán otras tantas propuestas culturales y tradicionales en el pueblo.