Exitoso encuentro por la “Cultura San Francisco” en Calilegua

Con una importante participación de público, se llevó a cabo en Calilegua un encuentro de diálogo en torno a la exposición “Cultura San Francisco”, considerada una de las más antiguas del país. La actividad estuvo encabezada por el artista Miguel Castro y se desarrolló en la sala de exposición del Museo Regional de Artes Plásticas Cacique Calilegua, en plena región de las Yungas jujeñas.

El encuentro se constituyó como un valioso espacio de intercambio comunicativo entre el artista y los invitados de la Casa del Arte, donde las piezas de piedra, cerámicas y cuadros en proceso fueron las verdaderas protagonistas. A través de ellas se promovió una construcción histórica, cultural, educativa, turística y comunitaria, fortaleciendo el vínculo entre el patrimonio arqueológico y la identidad regional. La exposición reúne piezas arqueológicas pertenecientes a la cultura San Francisco, un grupo agroalfarero que habitó el territorio y cuyo nombre proviene del Valle de San Francisco.

EXPOSICIÓN | REÚNE FRAGMENTOS ARQUEOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA CULTURA SAN FRANCISCO.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Miguel Castro explicó que el encuentro surgió como parte de las actividades complementarias de la muestra. “Son piezas que rescaté en Libertador General San Martín, partiendo desde la zona de Palo Blanco hasta Calilegua y más allá, por las zonas de los cañaverales”, detalló. Por tal motivo, el artista destacó además la amplia presencia de jóvenes durante la jornada. “Hubo mucha gente joven, entre ellos dos chicos con la tesis avanzadas en arqueología, que se mostraron muy interesados y asombrados por la cantidad de fragmentos y piezas completas.

Se dio un diálogo muy enriquecedor, donde se aportaron datos y miradas”, señaló. Castro es un artista plástico e investigador jujeño, especialmente conocido por su trabajo en la Cultura San Francisco de la región de Ledesma en la provincia de Jujuy, exhibiendo piezas arqueológicas y creaciones artísticas inspiradas en esta antigua cultura agroalfarera. A su vez, se definió como un profundo admirador de la estética de las piezas y sus diseños, aunque remarcó que muchas de ellas se encuentran fragmentadas. “Lamentablemente son pocas las piezas completas que se encuentran, ya que la mayoría está fragmentada, pero aun así su valor histórico y cultural es enorme”, afirmó.

ADMIRABLES PIEZAS

Asimismo, remarcó la importancia de conservar y continuar el estudio de esta cultura ancestral. “La idea surgió para preservar y seguir investigando la cultura que habitó nuestro territorio. Es la cultura más antigua del país y su estudio es relativamente reciente, ya que estuvo suspendido durante años y recién en la década del 80 se retomaron las investigaciones”, explicó. Finalmente, Castro subrayó el impacto que este tipo de iniciativas puede tener más allá del ámbito académico.

“Esto no es solo para los arqueólogos; es importante para la historia, los artistas y artesanos, la cultura y el turismo.

CULTURA ANCESTRAL | EN EL MUSEO REGIONAL CACIQUE CALILEGUA.

Si se sabe trabajar en conjunto, se puede sacar mucho más provecho y beneficio para nuestra región”, sostuvo. La exposición “Cultura San Francisco” podrá visitarse durante todo el mes de enero de 2026, de lunes a viernes de 8 a 19, y sábados y domingos de 8 a 18, en el Museo Regional de Artes Plásticas Cacique Calilegua, con entrada abierta a todo el público.