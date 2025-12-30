Precios de pasajes para chayar en la Quebrada

Como ya se informó, desde mañana el pasaje hacia el interior de la provincia desde la terminal de colectivos de San Salvador de Jujuy se incrementará en un 5%, lo que demandará un gasto extra para quien quiera ir a pasear a la Quebrada y en particular mañana para chayar los mojones en Maimará o en otra localidad norteña.

Hasta Purmamarca el pasaje costará $8.300; a Maimará, $8.000; a Tilcara $8.800; a Huacalera, $10.300; a Uquía, $12.000 y a Humahuaca, $13.000, en colectivos de línea y en horario de las empresas Evelia, Panamericano, Balut, Santa Ana, y otras.

Pero por la gran demanda que se producirá y en particular desde el mediodía, partirán colectivos brindando un servicio especial directo a Maimará (ida y vuelta) y que saldrán una vez que se colme la disponibilidad de asientos, para seguridad de los transportados.

El valor del pasaje será de $10.000 desde esta ciudad; desde Perico el costo demandará $13.000 y desde Humahuaca a Maimará se cobrará $7.000 (estos precios por empresa Evelia).

La Secretaría de Transporte de la Provincia recomendó a los chayadores concurrir a las terminal de colectivos con el tiempo necesario para cumplir con los trámites necesarios y poder partir en un horario adecuado para llegar a la festividad en Maimará.

Se espera que mañana se congreguen unas 50 mil personas en Maimará. El regreso de los micros será desde el acceso norte de esa comuna norteña.