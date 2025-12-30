El Congreso aprobó once leyes en el período ordinario

Se baja el telón del año legislativo con una magra performance, la peor de la última década: 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, 11 leyes sancionadas, 20 emplazamientos a comisión, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 decretos rechazados.

El hecho de que de 22 sesiones 11 fueran especiales evidencia las dificultades de las fuerzas políticas para acordar temas a tratar.

Otra característica que tuvo el año fue que también lo marcó un uso inédito de los emplazamientos a comisión.

Se pasó de un máximo de tres en períodos anteriores a 20 en 2025, una señal de que la oposición buscó forzar el tratamiento de proyectos frente a un oficialismo que evitaba habilitar debates.

Entre las leyes sancionadas se encuentran tres acuerdos internacionales (pendientes de la presidencia de Alberto Fernández) y ocho iniciativas impulsadas por la oposición.

Se aprobó la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley. De las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo.

En tres de esos casos el Congreso insistió y revirtió los vetos. En esta dinámica, el Palacio Legislativo operó como un territorio opositor, con un uso intensivo de herramientas legislativas para sostener su agenda y limitar al oficialismo.

La tensión entre ambos poderes también se expresó en el control de los decretos de necesidad y urgencia: en 2025 se rechazaron cuatro decretos de facultades delegadas y un decreto de necesidad y urgencia.

La estrategia legislativa del oficialismo estuvo condicionada por su debilidad numérica.

El nuevo Congreso

Sin embargo, la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre abre un panorama más favorable para el Gobierno, que podría pasar de una lógica defensiva a una más propositiva si logra construir las alianzas necesarias.

El nuevo Parlamento que surgió de la elección de medio término tiene una composición que abrirá nuevas vías de diálogo dentro del Congreso.

Junto al PRO y otros espacios, el oficialismose aseguró el control de más de un tercio del Congreso, el número necesario para sostener vetos presidenciales.