Zapla estuvo cerca pero otra vez falló

Una más y van. A mitad de enero Altos Hornos Zapla ganó su partido de vuelta en el estadio "Emilio Fabrizzi", pero no le alcanzó y quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25. El "merengue" fue superior y derrotó 2 a 1 a Sportivo Pocitos, pero no pudo pasar a la final de la Región Norte, ya que en la ida en Salvador Mazza y con un paupérrima arbitraje perdió 3 a 0.

Sin embargo, fue otra vez en la que los palpaleños de la mano de Martín Martos se destacaron entre 12 los clasificados jujeños llegando a la instancia más lejos del certamen, un año antes había llegado a la final entre regiones, cayendo primero con Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero y luego en la final repechaje con innumerables polémicas en San Francisco Córdoba, ante Camioneros de Buenos Aires.

La acción comenzó muy temprano con dos llegadas consecutivas del equipo de Martín Martos, pero la visita se encontró con un tiro libre que Álvarez ejecutó muy bien y abrió el marcador a los 5'. Pese al panorama inesperado, el "merengue" reaccionó por medio de Serrano que empató el partido a los 10'.

De ahí en adelante fue todo de Zapla que tuvo muchísimas situaciones claras, pero que no pudo concretar por mala puntería de sus atacantes. Antes de finalizar el primer tiempo, hubo una polémica por una mano de un defensor de Pocitos que fue adentro del área y el árbitro la cobró afuera.

En el inicio de la etapa complementaria, apareció Juan Cuellar y rápidamente, a los 4', puso en ventaja a Zapla que nunca dejó de intentar. Así terminó el partido y con la frente en lo alto, los palpaleños se despidieron.

Ese encuentro se jugó sin público por una sanción impuesta por el Consejo Federal tras los incidentes frente a Talleres de Perico.