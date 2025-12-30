Argentina no afloja: Ganó Eliminatorias y va por más

A defender la corona. La Selección Argentina cumplió hace tiempo con el primer y principal objetivo en las Eliminatorias Sudamericanas, se clasificó al Mundial 2026, en el que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. Además, se aseguró el primer puesto en la clasificación con 38 puntos en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El mismo se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y la “albiceleste” por el azar integrará la zona J junto a Austria, Argelia y Jordania.

La Scaloneta es el primer seleccionado de la Conmebol que confirmó su presencia. Lo siguieron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia. Bolivia obtuvo su plaza en el repechaje. Con el pasaje al Mundial asegurado, en la últimas dobles fecha, el DT Lionel Scaloni aprovechó para citar a jugadores del campeonato local: Franco Mastantuono, en ese momento de River, ahora en Real Madrid, Kevin Lomónaco, de Independiente, y Mariano Troilo, hasta allí de Belgrano y flamante refuerzo de Parma. Antes, incluso, se sumaron y ganaron un lugar en la consideración, Nico Paz, figura en Como, y Giuliano Simeone, de destacada campaña en Atlético Madrid. Facundo Median y Leo Balerdi también están en el radar.

La experiencia de Qatar 2022 ofrece un indicio clave para que todos los convocados, se sientan con opciones de llegar al Mundial. Alexis Mac Allister, si bien había disputado dos amistosos en septiembre de 2019, comenzó a tener participación regular en marzo de 2022 y Enzo Fernández se metió en la lista con solo tres amistosos jugados un par de meses antes. Scaloni buscó opciones hasta último momento antes de Qatar 2022. De la gloriosa gesta de Qatar, solo Ángel Di María, fundamental, y Franco Armani, arquero suplente, son los ausentes confirmados. Lionel Messi, con un lugar garantizado si él lo desea, aún no confirmó su presencia. Los demás desean repetir.

El Mundial 2026 tendrá el partido inaugural en el estadio Azteca, en México. Por primera vez serán 48 las selecciones participantes en lugar de las 32 habituales. En total serán 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Se clasificarán a 16avos de final los dos primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros. De los 16avos de final del Mundial 2026 participarán 32 equipos: los dos primeros de cada uno de los 12 grupos más los 8 mejores terceros lugares. Los partidos serán de eliminación directa, y en caso de empate tras 90 minutos, se disputará tiempo extra y, de persistir la igualdad, habrá tanda de penales. Habrá 16 sedes designadas para albergar todos los encuentros. Tres de México: CDM (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Canadá tiene dos: Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place).

En Estados Unidos: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Angeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Bay Area: Levi’s Stadium) y Seattle (Lumen Field).

Tapia y AFA Gate

La Justicia dio el visto bueno para que se lleve adelante un megaoperativo con múltiples allanamientos, dos importantes en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en su predio en Ezeiza; al igual que en 17 clubes de diferentes categorías del fútbol profesional. Más de siete horas de allanamiento se concretaron en la sede de la AFA ubicada en calle Viamonte 1366, todo bajo la orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, con el fin de investigar un presunto lavado de activos vinculada a la financiera Sur Finanzas.