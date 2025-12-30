La renuncia de un juez tras polémicas autorizaciones

A principios de octubre, el juez de la Ejecución de la Pena Emilio Carlos Cattan presentó la renuncia a su cargo, luego de quedar expuesto en una serie de resoluciones, que a criterio del Ministerio Publico de la Acusación, fueron arbitrarias, parciales e inconsultas, a favor de un femicida condenado a la pena de prisión perpetua y que gozaba de salidas exclusivas e indeterminadas.

La determinación del magistrado se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia le haya pedido un informe por la autorización que otorgó al expolicía federal Mauro Nahuel Aparicio Maza, condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Tania Clemente Palacios, para hacer uso de salidas exclusivas e indefinidas desde el Servicio Penitenciario del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, hasta un domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Un trabajo periodístico de El Tribuno de Jujuy sacó a la luz una resolución emitida por el entonces juez de la Ejecución de la Pena Emilio Carlos Cattan, que atento al petitorio de los abogados defensores de Aparicio Maza, consideró "procedente autorizar la salida especial extensiva por el término de tres horas, una vez por semana en una vivienda del barrio Providencia de la ciudad de San Pedro de Jujuy".

La mañana del viernes 19 de septiembre, Aparicio Maza fue captado por periodistas y familiares de Tania Clemente Palacios, saliendo de su casa paterna, sin custodia, sin esposas y subiéndose a un vehículo de Servicio Penitenciario de la provincia, luego de haber permanecido más de tres horas en esa vivienda.

Una vez que este hecho tomó estado público, los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, le pidieron al entonces magistrado, un detallado informe para evaluar si las medidas estaban ajustadas a lo que establece el Código Procesal Penal.

Cattan al verse expuesto y para evitar ser sometido a un "jury de enjuiciamiento", resolvió dimitir a su cargo de funciones.

Semanas posteriores al escándalo judicial, el Tribunal de Revisión integrado por los jueces Vicente Ignacio Apaza, Néstor Hugo Paoloni y María Gracia Cardone, ordenó dejar si efecto de manera inmediata las "salidas especiales extensivas" que gozaba el exagente federal Mauro Aparicio Maza, femicida de Tania Clemente Palacios, quien en junio de 2023 fue condenado a la pena de prisión perpetua.

Es que a consideración de la Fiscalía, el entonces magistrado estaba dando lugar a gozar de ciertos beneficios a un femicida condenado a perpetua, pero con los mismos argumentos, anteriormente se los había negado a otros internos que habían solicitado las mismas salidas.

Tania Clemente Palacios (22) fue asesinada la madrugada del 15 de diciembre del 2019, un departamento ubicado en el primer piso de un edificio de la calle Santa Catalina del barrio Güemes de San Pedro de Jujuy, propiedad de los padres de Mauro Nahuel Aparicio Maza.