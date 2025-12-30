Una incansabllucha para erradicar el narcomenudeo

Durante el 2025 más de 300 personas fueron detenidas investigadas por la tenencia y distribución de sustancias, a cargo de la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación. Estos datos, en comparación con los del año pasado, se duplicaron.

Investigaciones que derivaron en el secuestro de más de 243 millones de pesos, como resultado de diversos operativos en la provincia.

Es así que durante este año ingresaron aproximadamente 260 denuncias por narcomenudeo, muchas de ellas radicadas por vecinos a través de buzones anónimos en distintos puntos de la provincia, de las cuales la mayoría tuvieron respuesta.

Este tipo de investigación penal preparatoria, arrojó como resultado de más de 350 personas fueron detenidas, involucradas al narcomenudeo. Mientras que otras 30 causas tuvieron que ser derivadas a la Justicia Federal.

También hay que poner en relevancia que alrededor de 60 personas tuvieron que ser asistidas por el sistema de salud debido al consumo problemático de sustancias. Algo que pondera la constante lucha contra este flagelo.

Como resultado de los diversos operativos desplegados a lo largo y lo ancho de la provincia, se logró el secuestro de una importante cantidad de kilogramos de marihuana y de pasta base de cocaína, que duplican a los procedimientos del año pasado.

Mientras que los vehículos decomisados alcanzaron la suma de 20 y las motocicletas 43, además de diversos dispositivos para su posterior análisis.

Sin embargo, el trabajo de la Unidad Fiscal del MPA, especializada en estos delitos, no solo se refleja en los arrestos y decomisos de estupefacientes, sino también en los recursos económicos que fueron intervenidos durante el 2025.

Es así que debemos hablar de la gran cantidad de dinero secuestrado, la que superó ampliamente los 243 millones de pesos y 60 mil dólares.