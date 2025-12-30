Empresario abusó de una niña durante dos años

ALVARO TEJEDA

El expediente judicial que investiga al empresario israelí Oded Edgardo Kinderman (48), acusado de abusar sexualmente de una niña en reiteradas oportunidades, ha sido uno de los hechos que indignó a la comunidad jujeña durante el 2025.

Según la acusación formal, por parte de la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos, del Ministerio Público de la Acusación, Kinderman debe responder a las acusaciones calificadas legalmente como "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, siete hechos en concurso real".

El empresario que se dedicaba al diseño y equipamiento de espacios, fue detenido los primeros días de octubre y una vez que el hecho tomó estado público, las audiencias posteriores se centraron en reprender y hostigar a los medios que siguen el hecho y no en la situación procesal del imputado.

Tal es el caso, que la última audiencia celebrada el viernes 19 de diciembre, el juez Penal con Funciones de Control, Marco Andrés Espinassi, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo argumentos que ni el fiscal que entiende la causa, ni la querella adherente, terminaron de entender y rechazaron de plano la decisión.

Los informes psicológicos de las entrevistas, que los profesionales del Ministerio Público de la Acusación realizaron a Kinderman, lo describen como un "sujeto inmaduro, inseguro y egocéntrico. Se trata de "una persona dominada por la excitabilidad, dejándose llevar por sus inclinaciones y deseos. Y presenta una tendencia hacia la excitabilidad de tipo pedofílica, es decir una atracción sexual persistente hacia individuos que no han alcanzado la madurez sexual".

Los investigadores consideran que el fallo es prematuro y representa un peligro porque el expediente judicial se encuentra en pleno proceso de investigación penal preparatoria, por lo que el lunes 22 solicitaron la nulidad.

Pero las partes que estudian la teoría del caso, de algo están muy seguras, y es que con dictar la domiciliaria al peligroso sujeto, el magistrado deja un peligroso mensaje a la sociedad, que para algunas personas no hace falta cumplir las normas de base que establece el Código Penal, por ejemplo ser mayor de 70 años o tener una enfermedad grave o incurable, puntos que el empresario de 48 años, no cumple.