La Franja de Gaza transita entre la tregua y la hostilidad

Pese a la falta de expectativas de muchos líderes mundiales, Israel y Hamás acordaron el 10 de octubre pasado una tregua a las tremendas hostilidades que estaban llevando adelante en la Franja de Gaza. La participación del presidente de Estados Unidos fue crucial, pero todavía falta un largo camino para alcanzar la paz en Medio Oriente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que prevé pasar "muy pronto" a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, aunque prevé que será "difícil".

La tregua detuvo la guerra en la Franja de Gaza, que comenzó tras el mortal ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En virtud del alto el fuego, Hamás se comprometió a liberar a los 47 cautivos que aún permanecían bajo su poder "tanto vivos como fallecidos" tomados durante su ataque de 2023. Todos los rehenes vivos han sido liberados y los cuerpos de los fallecidos entregados.

La segunda fase del plan de alto al fuego en Gaza contempla el desarme de Hamás, la creación de una autoridad transitoria y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Tras reunirse en Jerusalén con el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, Netanyahu afirmó: "Prevemos muy pronto pasar a la segunda fase, que será más difícil o igual de difícil".

Respuesta de Hamás

Un integrante del buró político de la organización terrorista palestina Hamás, Hossam Badran, advirtió que la tregua en la Franja de Gaza no puede avanzar a su segunda fase mientras persistan "las violaciones" israelíes del acuerdo.

A su vez, Badran pidió a los mediadores que presionen a Israel para que respete los compromisos pactados.

"La segunda fase no puede comenzar mientras la ocupación (Israel) continúe sus violaciones del acuerdo y eluda sus compromisos", expresó el funcionario de Hamás, en referencia al frágil alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

En la misma línea, Badran remarcó que "Hamás pidió a los mediadores que presionen a la ocupación para completar la implementación de la primera fase".