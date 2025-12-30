Un año frenético para Trump: aranceles, guerras y migración

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, que asumió el 20 de enero de este año, tuvo 2025 verdaderamente frenético. Impuso aranceles generalizados a todo el mundo, intervino activamente en los conflictos armados del planeta, profundizó al máximo su ofensiva contra Nicolás Maduro, se metió de lleno en las elecciones argentinas e implementó fuertes restricciones hacia los migrantes. Todas esas acciones estuvieron marcadas por su particular y arrolladora personalidad, que le trajo fuertes disputas con Brasil, Europa y otras naciones.

En 2025, el presidente Donald Trump impuso aranceles a casi 185 países, usó la estrategia de las tarifas como moneda de presión geopolítica y forzó renegociaciones desde América hasta Asia, pasando por Europa y África. Gobiernos y sectores industriales enfrentaron un año de incertidumbre, reajustes y negociaciones aceleradas, mientras analistas económicos y judiciales se cuestionan si la estrategia del mandatario es legal o viable para las finanzas de la primera potencia global. Informe especial en nuestras perspectivas del año.

Los efectos de este nuevo tablero económico han traído incertidumbre en los mercados financieros, fisuras en las relaciones de los bloques comerciales y también, en menor medida, oportunidades para aquellos países que no ostentaban los primeros puestos en la venta de productos o servicios.

Los aranceles mal llamados "recíprocos", decenas de nuevos acuerdos bilaterales, tarifas aduaneras aplicadas incluso a sectores insospechados y una ofensiva económica dirigida a cualquier país con vínculos comerciales con Washington caracterizaron un año que puso a prueba la resistencia de la economía global.

Los efectos de esta ofensiva financiera apenas se están notando y todavía la reestructuración comercial no ha llegado a su fin.

La presión ejercida por la Casa Blanca en el primer trimestre de 2025 obligó a grandes y pequeñas economías a reevaluar sus industrias, revisar sus principales mercados y buscar nuevas rutas de exportación ante el vaivén de las decisiones de Trump.

Su objetivo fue claro: "reequilibrar" la balanza comercial con todos los países que tuvieran un déficit con Estados Unidos, "hacer pagar" a los socios comerciales grandes sumas de dinero y bajarle impuestos a los estadounidenses gracias a la entrada de capital extranjero.

Según él, un escenario de déficit comercial dejaba a EEUU en desventaja.