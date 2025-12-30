Los escándalos de corrupción, importantes protagonistas

Tres grandes escándalos de presunta corrupción marcaron este año al Gobierno de Javier Milei y el tema escaló en la preocupación de la sociedad. Diferentes encuestas y sondeos de opinión pública recientes destacaron una creciente presencia de la corrupción como el principal problema del país, según los consultados, desplazando a las cuestiones asociadas a una economía inestable (inflación, pobreza y desempleo) y a la inseguridad. Esa percepción social fue un dolor de cabeza para el presidente, porque afectó su imagen positiva y pegó de lleno en su discurso "anti casta". Pese a eso, todo cambio luego de la victoria del mandatario en las elecciones de octubre.

Los grandes escándalos de corrupción del año fueron inaugurados por el propio Milei, en febrero. Fue cuando promocionó la criptomoneda $Libra, una aparente estafa que dejó miles de damnificados a nivel internacional y que es investigada por la justicia de Estados Unidos y de Argentina.

El segundo caso se basó en la filtración de audios del exdirector de Discapacidad Diego Spagnuolo, en los que describía el pago de sobornos a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, entre otros funcionarios.

El tercer caso involucró al principal candidato a diputado de Milei en Buenos Aires, quien debió renunciar a su postulación en medio del escándalo: José Luis Espert es acusado de haber sido financiado por Fred Machado un empresario detenido e investigado en EEUU por narcotráfico.

Este mes se sumó la renuncia de la Lorena Villaverde, condenada en EEUU por cocaína, a su banca en el Senado. La rionegrina seguirá dos años más como diputada nacional.

"Desde febrero de este año, a partir del escándalo $Libra, la corrupción escaló como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía argentina", confirma Marina Acosta, doctora en ciencias sociales y directora de la consultora Analogías. "La preocupación se agravó tras los audios que involucraron a la hermana del presidente. En octubre, al 60% creía que Karina Milei debe renunciar a su cargo".