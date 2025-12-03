Curso sobre la riqueza cultural de Lozano en Caja

Mañana de 19 a 21 se dictará el Curso "La poesía y la música como expresiones del patrimonio vivo de Lozano", a cargo del gestor cultural Brian Chañe, en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534.

El ingreso es libre y gratuito, y el encuentro será presencial con inscripción previa y cupo limitado.

Este curso busca trasladar a San Salvador de Jujuy la riqueza cultural de Lozano, donde la poesía y la música siguen siendo expresiones vivas que fortalecen la identidad, los lazos comunitarios y el patrimonio intangible de la provincia.

Está destinado a guías de turismo, gestores, trabajadores culturales y público en general, brindando herramientas para interpretar y valorizar estas manifestaciones como parte del patrimonio vivo de Jujuy. Contará con recursos audiovisuales, materiales gráficos y entrega de certificados.

Las inscripciones se realizan por teléfono al 3884349203, y por mail: [email protected]