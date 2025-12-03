20°
3 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Sindicato de Pasteleros de Jujuy
Paritarias 2025
LIGA PROFESIONAL
Tribunales de la capital jujeña
El tiempo en Jujuy
San Pedro
salud
Cestobol
atletismo
Centro de Arte Joven Andino
Centro de Arte Joven Andino

Curso sobre la riqueza cultural de Lozano en Caja

Lo dictará el gestor cultural Brian Chañe, en el Centro de Arte Joven Andino, ubicado en Alvear 534.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 05:00
CURSO | “LA POESÍA Y LA MÚSICA COMO EXPRESIONES DEL PATRIMONIO VIVO DE LOZANO”.

Mañana de 19 a 21 se dictará el Curso "La poesía y la música como expresiones del patrimonio vivo de Lozano", a cargo del gestor cultural Brian Chañe, en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534.

El ingreso es libre y gratuito, y el encuentro será presencial con inscripción previa y cupo limitado.

Este curso busca trasladar a San Salvador de Jujuy la riqueza cultural de Lozano, donde la poesía y la música siguen siendo expresiones vivas que fortalecen la identidad, los lazos comunitarios y el patrimonio intangible de la provincia.

Está destinado a guías de turismo, gestores, trabajadores culturales y público en general, brindando herramientas para interpretar y valorizar estas manifestaciones como parte del patrimonio vivo de Jujuy. Contará con recursos audiovisuales, materiales gráficos y entrega de certificados.

Las inscripciones se realizan por teléfono al 3884349203, y por mail: [email protected]

 

