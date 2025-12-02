24°
2 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Papa
Putín
Parque Provincial Patagonia Azul
Mundial 2026
Papa
Putín
Parque Provincial Patagonia Azul
Mundial 2026

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Un hombre huyó a Bolivia tras abandonar una mochila con marihuana en La Quiaca

Un hombre arrojó una mochila con cannabis y escapó hacia Bolivia durante un control policial rutinario.

Martes, 02 de diciembre de 2025 19:02

Personal de la Unidad Regional N°5 realizaba un recorrido de rutina en la terminal de ómnibus de La Quiaca durante la noche del último domingo. En el lugar, los uniformados observaron a un hombre con una mochila que, al ser abordado, actuó de manera evasiva.

En el momento de su identificación, el individuo arrojó la mochila y emprendió una rápida huida por la avenida España, logrando cruzar la frontera hacia Bolivia. Tras el hecho, los efectivos procedieron a revisar el bolso abandonado.

Dentro de la mochila se encontró, tras su requisa, un total de 500 gramos (medio kilo) de picadura de marihuana. Las actuaciones correspondientes fueron remitidas a la división de Narcotráfico para la continuidad de la investigación.

Fuente: La Quiaca al día

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD