Un hombre huyó a Bolivia tras abandonar una mochila con marihuana en La Quiaca

Personal de la Unidad Regional N°5 realizaba un recorrido de rutina en la terminal de ómnibus de La Quiaca durante la noche del último domingo. En el lugar, los uniformados observaron a un hombre con una mochila que, al ser abordado, actuó de manera evasiva.

En el momento de su identificación, el individuo arrojó la mochila y emprendió una rápida huida por la avenida España, logrando cruzar la frontera hacia Bolivia. Tras el hecho, los efectivos procedieron a revisar el bolso abandonado.

Dentro de la mochila se encontró, tras su requisa, un total de 500 gramos (medio kilo) de picadura de marihuana. Las actuaciones correspondientes fueron remitidas a la división de Narcotráfico para la continuidad de la investigación.

