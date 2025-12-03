Palpalá refuerza la prevención hídrica

La Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, continúa con un plan integral de prevención de inundaciones en colaboración estratégica con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Este esfuerzo conjunto, que se sostiene gracias a un convenio de cooperación institucional, busca proteger a los vecinos y resguardar la infraestructura local ante la llegada de la temporada de lluvias.

La Secretaría de Servicios y Transportes supervisó junto al equipo técnico de Recursos Hídricos, tareas de desmalezado y la instalación de gaviones en arroyos estratégicos. Estas estructuras son fundamentales para reforzar las defensas ante la crecida de los cauces.

Martín Campos, secretario de Servicios y Transporte del municipio, enfatizó la importancia de las intervenciones. "El arroyo Las Martas, especialmente en la avenida Libertad, es una prioridad", afirmó, destacando que los equipos están activamente retirando sedimentos y residuos.

Además del arroyo Las Martas, las labores de limpieza se extienden a cauces en barrios como San Martín, Carolina, San Roque, Antártida Argentina y 2 de Abril.

CAMPOS Y ZUBIAURRE | SUPERVISARON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En materia de infraestructura de contención, Campos detalló la instalación de gaviones en puntos críticos como barrio Canal de Beagle y cerca del barrio Ejército Argentino, destinados a proteger los márgenes de los arroyos. "Las obras se están realizando en Alto Palpalá, el barrio Canal de Beagle y detrás de San Cayetano, así como en la calle Zenarruza, del barrio Carolina, donde ya se completó la instalación y se procederá al relleno", concluyó el secretario.

Obras de defensas

Eliana Zubiaurre, técnica de la Dirección de Recursos Hídricos precisó que se instalan las defensas en el margen derecho del Canal Del Bajo mediante el uso de piedra embolsada para prevenir derrumbes, con un movimiento de 229 metros cúbicos de material. Del mismo modo en el Canal de Beagle se están utilizando 148 metros cúbicos para construir un muro de contención vital para la seguridad vial.

Zubiaurre resaltó que la limpieza y el desmalezado en diversos canales son cruciales, pero hizo un enérgico llamado a la responsabilidad ciudadana: "Solicitamos a toda la comunidad que evite arrojar residuos en los cauces de agua. Esta práctica no solo complica y retrasa las tareas de mantenimiento, sino que además incrementa significativamente el riesgo de inundaciones durante los períodos de lluvia", explicó.

La funcionaria destacó que mantener limpios los arroyos y desagües es una acción fundamental para proteger tanto la infraestructura urbana como la seguridad de los vecinos, instando a una colaboración activa de toda la comunidad para preservar estos espacios.