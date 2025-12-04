Recuperaron moto que tenía pedido de secuestro vigente

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía, en la capital jujeña, recuperaron una moto que tenía pedido de captura. Además, detuvieron al hombre que la conducía y lo trasladaron a la ciudad de Perico, desde donde era solicitado el rodado por un robo ocurrido en marzo pasado.

El ilícito fue advertido días atrás al mediodía, en momentos que los uniformados realizaban un recorrido preventivo por la avenida El Éxodo del barrio Luján de esta capital, con el objetivo de encontrar motovehículos sobre los cuales pesan pedidos de secuestro judicial.

En esas circunstancias, alrededor de las 12.30, el personal policial en la intersección de El Éxodo y la calle Rocha Solórzano observó una moto marca Gilera Smash estacionada, la cual suscitó sospechas con respecto a la tenencia de la misma.

Fue entonces que los efectivos pasaron a consultar la numeración del motor y del cuadro en la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (Dnrpa).

De esta manera, se supo que el rodado presentaba pedido de secuestro vigente desde el 2 de marzo pasado. Además de que era solicitado por la Brigada de Investigaciones de Perico por el delito de "hurto de motovehículo".

Al descubrir esta situación, los policías se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se traslade a Perico al rodado en cuestión y al hombre que la tenía en su poder para los trámites de rigor, disposición que los efectivos cumplieron de inmediato.