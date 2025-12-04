Incautaron más de cuatro toneladas de hojas de coca

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de cuatro toneladas de hojas de coca en estado natural, que estaban ocultas entre un cargamento de expeller de soja que transportaba un camión, en la provincia de Salta. Lo incautado fue valuado en más de 337 millones 169 mil pesos.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el episodio ocurrió días atrás en un sector de la localidad salteña de Urundel durante un operativo de seguridad vial desplegado por el personal del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, luego de ser alertados por los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Orán".

Fue en esas circunstancias que los uniformados detuvieron el desplazamiento de un camión marca Volvo con semirremolque, cuyo conductor de nacionalidad boliviana indicó haber partido desde la localidad salteña de Pichanal.

Posteriormente, el personal procedió a realizar un registro físico en el rodado y constató la existencia de bultos escondidos entre un cargamento de expeller de soja.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal Descentralizado de Orán, que solicitó el traslado del vehículo hacia la Unidad de la fuerza, donde profundizaron la requisa y extrajeron 217 bultos. Los mismos poseían un total de 4 mil 779 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural, que había sido ocultada entre 29 mil kilos de expeller de soja.

Ante la infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero", la Fiscalía interviniente dio la directiva a los efectivos de secuestrar la totalidad de la mercadería, que fue valuada en 337 millones 169 mil 981 pesos. El vehículo también fue incautado, mientras que el transportista quedó en libertad pero supeditado a la causa.