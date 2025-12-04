Una pareja asaltó a un taxista bajo amenazas con armas

Una pareja abordó un taxi en la ciudad de Libertador General San Martín, se apoderaron de las pertenencias del conductor bajo amenazó con un arma de fuego y una blanca, y se fugaron.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró el pasado martes alrededor de las 1.30 sobre un tramo de la avenida Yuchán de la mencionada localidad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un taxista se percató que una pareja le hacía señas para solicitar un viaje, por lo que se detuvo y les permitió el acceso al vehículo.

En un momento determinado del recorrido, el hombre que utilizó el asiento trasero extrajo un arma de fuego que colocó en las costillas del conductor. Mientras que su cómplice, que empuñó un arma blanca que posicionó en el pecho de la víctima, vociferó amenazas y exigió que entregue todo.

Luego de apoderarse de un teléfono celular y la recaudación del día, equivalente a 50 mil pesos, emprendieron la fuga.

Posteriormente, la víctima se dirigió a la Brigada de Investigaciones, donde relató el episodio y pudo aportar la identidad del sujeto, aunque no así el de la mujer.

Pese a recorridos por el sector, los inculpados no fueron localizados hasta el cierre de este matutino.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.