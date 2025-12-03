Desobedeció medida judicial y atacó ferozmente a expareja

Un hombre desobedeció una medida judicial, irrumpió en el domicilio de su expareja y la atacó ferozmente delante de su hijo de cuatro años y amenazó con llevarse al niño. "Te voy a buscar y te voy a matar", le dijo a la víctima previo a fugarse, según consta en una denuncia.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró este fin de semana alrededor de las 21 en un sector del barrio Néstor Kirchner de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que una mujer de 37 años limpiaba el patio de su domicilio, cuando se percató que su expareja, un hombre de 42, trepó la medianera del vecino e irrumpió su hogar.

Sin mediar palabra alguna, el inculpado le pegó una patada en el pecho a la víctima, la cual provocó que cayera y una vez en el suelo continuó las agresiones en las costillas, las piernas, le pisó la cabeza y luego la asfixió.

Al mismo tiempo el irascible sujeto le vociferó: "Donde quiera que estés te voy a buscar, te voy a matar y me voy a llevar al bebé por las buenas o las malas", según consta en una denuncia policial.

En ese momento el agresor fue sorprendido por su hijo de cuatro años, a quien le arrebató un teléfono celular e ingresó al domicilio, donde también se apoderó del dispositivo móvil de su expareja y lo rompió contra el suelo.

Luego de protagonizar el violento episodio, el sujeto manifestó "ya voy a volver" a la víctima y escapó.

Posteriormente, la mujer se dirigió a la Seccional 48°, donde relató el episodio y agregó que ya había denunciado al inculpado en agosto pasado, por otro episodio de violencia de género y por el cual cuenta con una medida de prohibición de acercamiento.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del irascible protagonista.

Por último, el representante fiscal dispuso que las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48°.