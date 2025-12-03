Desbaratan dos búnkeres de venta de marihuana y cocaína

Efectivos policiales lograron desbaratar un búnker de venta de marihuana y cocaína en la localidad de Monterrico. El lugar pudo ser descubierto luego de un control de rutina en las calles, el cual permitió identificar al sujeto que tenía dosis en su poder y quedó detenido. Luego se allanaron dos propiedades en la continuidad del procedimiento para el secuestro de los estupefacientes, dinero y demás elementos de importancia para la continuidad de la investigación.

Si bien se conoció en las últimas horas, el pasado 26 de noviembre por la tarde una comisión policial de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico estaba llevando adelante trabajos de rutina en la vía pública.

En ese contexto, alrededor de las 18.30, cuando los uniformados se encontraban en la calle Fernando de Aragón del barrio 12 de Octubre de la localidad tabacalera observaron a un hombre, al cual se acercaron para entrevistarlo.

Fue entonces que los efectivos procedieron a identificar al sujeto de 30 años y luego pasaron a inspeccionar sus pertenencias.

De esta manera, al sujeto le encontraron envoltorios que contenían sustancias que podrían tratarse de marihuana y cocaína. Como consecuencia de esto, los agentes consultaron con el fiscal especializado en Narcomenudeo, quien dispuso que se realicen allanamientos en los domicilios que frecuentaba el sospechoso.

Búnkeres

Luego de lo dispuesto por el agente fiscal, los integrantes de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico se dirigieron a dos viviendas ubicadas en distintos puntos de la mencionada localidad.

Las inspecciones resultaron ser positivas porque permitió desbaratar dos búnkeres de venta de drogas. En los mismos fueron encontradas 75 dosis de marihuana listas para la venta y envoltorios de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, identificados todos luego de la prueba química a la que sometieron a las sustancias.

También se incautó una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento de las drogas, la suma de 108 mil pesos y tres dispositivos electrónicos de almacenamiento tipo pen drive.

Finalmente, el hombre de 30 años fue detenido y luego trasladado a una dependencia policial imputado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de acuerdo a la le Ley Nacional N° 23.737.