EL CLIMA EN JUJUY

Jujuy despide el 2025 con lluvias y tormentas

Rige alerta amarilla durante los últimos días del año.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 20:31

El Servcio Meteorologico Nacional anticipa que rige una alerta amarilla para los últimos días del año, gran parte de la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Según los pronósticos, se espera un escenario marcado por altas temperaturas, con máximas que superarán los 30°C con cielos parcialmente nublados a mayormente cubiertos y la probabilidad de tormentas aisladas, principalmente durante las tardes y noches.

Para el día lunes se espera una temperatura minima de 18°C y una máxima de 28°C con tormentas fuertes durante la madrugada, tarde y noche. 

El día martes 30 de diciembre se anticipa una jrnada con máxima de 29°C con tormentas fuertes durante la tarde-noche, al igual que el lunes las probabilidades son del 40-70%.

El ultimó día del año 2025 se despide con un cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones entre 10-40% por la tarde. 

Desde los organismos oficiales recomiendan a la población mantenerse informada ante eventuales alertas meteorológicas, extremar precauciones durante tormentas eléctricas.

De esta manera, Jujuy transita el final del 2025 con un clima inestable acompañado por lluvias y tormentas. 

