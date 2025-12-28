Intentaba vender aves silvestres y fue demorado

Efectivos desarticularon una maniobra de venta y comercialización ilegal de aves silvestres, en la localidad de Los Alisos. Tres loros fueron rescatados y un hombre quedó a disposición de la Justicia.

El operativo fue realizado la tarde de ayer por el personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental, con base operativa en Los Lapachos, tras tareas de investigación y seguimiento de un hombre que vendía aves silvestres.

Los efectivos establecieron un punto de encuentro en la localidad de Los Alisos, donde se constató fehacientemente la transacción. En el lugar, se identificó al inculpado quien transportaba tres loros en el interior de una caja de cartón.

Por disposición del Juzgado Contravencional, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 121 de la Ley 5.860/14, que sanciona el cautiverio de animales silvestres y salvajes.

El inculpado fue trasladado a la Subcomisaría Los Alisos, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que las aves fueron secuestradas y trasladadas al Cafaju para su resguardo y posterior evaluación.