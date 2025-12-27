Hoy desde las 10 la Diócesis de Jujuy cierra el Año Santo con el Jubileo de los Pesebres, con un centenar de niños adoradores de los pesebres que participarán en una celebración que une fe, danza y tradición en el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Se trata de la finalización del Año Santo de la Esperanza, que marcó todas las actividades realizadas por la iglesia Católica durante 2025 y llega a su fin.

El párroco Germán Maccagno indicó recientemente a El Tribuno de Jujuy que "como estamos en tiempo de Navidad creíamos que lo más bonito era hacer el Jubileo de los Pesebres, cerrando así el Año Santo y con todas las familias que tengan su pesebrito y quieran traerlo también". El próximo año jubilar quizás sea en el 2033, cuando se cumplan los 2.000 años de la redención.