Golpeó ferozmente a su pareja y fue detenido

Un hombre atacó ferozmente a su pareja adelante de su suegra, quien alertó a efectivos que recorrían el sector, y fue detenido.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 22.50 en la intersección de las calles Segundo Vásquez y Central Argentina de la localidad del Huancar, ubicada en el departamento de Susques.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos del Destacamento Policial realiza recorridos preventivos por el sector, cuando se percató que una mujer de 55 años solicitaba ayuda por un hecho de violencia de género en progreso.

De manera inmediata los efectivos intervinieron y se entrevistaron con la víctima, una joven de 29 años que presentaba signos de agresión en el rostro y diferentes partes del cuerpo, quien manifestó que caminaba por el lugar con su pareja (23), cuando este comenzó una acalorada discusión.

Asimismo, indicó que la escena fue escalando en violencia hasta que el inculpado la arrojó al suelo y una vez reducida, la atacó con golpes de puño en la cabeza y patadas en la espalda, a la altura de la lumbar, hasta que su madre solicitó ayuda.

Los efectivos remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del irascible protagonista.

Por tal motivo, el inculpado fue trasladado a la Seccional 20° de Susques, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La víctima, en tanto, tuvo que ser derivada al hospital "Nuestra Señora de Belén" y recibió las curaciones pertinentes.

Si bien se actuó de oficio, el representante fiscal solicitó que una vez que la joven reciba la alta médica, se presente en una sede policial y radique la correspondiente denuncia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 20°, por directivas del representante fiscal.