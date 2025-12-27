Está suspendido el cruce por chalanas en Aguas Blancas

Ante una nueva avalancha de personas que se dirigen a Bolivia para realizar compras, motivados por la reciente devaluación del peso boliviano, es que se informó que ayer quedó interrumpida de manera preventiva la actividad en el puerto de chalanas de Aguas Blancas, como consecuencia de la crecida del río Bermejo.

Advirtieron que el río Bermejo no presenta condiciones seguras para la navegación por lo que la medida es preventiva y rige hasta nuevo aviso, en función de la evolución del caudal por lo que el único paso habilitado hacia Bolivia es el Puente Internacional que mantiene su funcionamiento normal con atención durante las 24 horas.

Desde el sector de Bermejo, del lado boliviano, se izó la bandera roja en el mástil del puerto, señal que indica la suspensión total del cruce fluvial que destacaron, no está habilitado para personas ni transporte de mercaderías.

En cuanto a la actividad comercial, se desarrolla con normalidad pese a la interrupción del cruce fluvial. Comercios y servicios continúan operando sin restricciones.

Respecto al estado de las rutas, el tramo Bermejo-Tarija, en Bolivia, se encontraba transitable con precaución, al igual que la ruta nacional 50 en el tramo que une Aguas Blancas con Orán. En este sector se reforzaron los controles viales, que están a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Las autoridades recomiendan actualizar la información teniendo en cuenta la evolución de la situación climática, y a los conductores y viajeros solicitan circular con extrema precaución y mantenerse informados a través de fuentes oficiales ante posibles cambios.

Demás provincias del Noroeste como Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca también están atravesando un período de tormentas, actividad eléctrica y caída de granizo que están afectando a diferentes ciudades con inundaciones.

Más al norte, en el vecino Bolivia, los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) también advierten para los próximos días, jornadas nubladas con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de las ciudades capitales del país.