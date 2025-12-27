Cortes de tránsito en distintos puntos de Jujuy

Debido a las condiciones climáticas adversas, diferentes zonas de la provincia se vieron ayer afectadas con cortes totales de tránsito con el objetivo de preservar la seguridad y garantizar la correcta transitabilidad en las rutas.

En medio de un éxodo masivo de turistas al vecino país de Chile que colapsó el paso fronterizo Cristo Redentor, en Mendoza, en Jujuy el tránsito en el Paso de Jama también se vio restringido.

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó ayer sobre el cierre preventivo en el Paso Fronterizo de Jama por condiciones climáticas adversas que impedían la visibilidad.

También, desde la Secretaría de Seguridad Vial informaron ayer sobre un corte total pero momentáneo sobre la ruta nacional 9, en el ingreso a la localidad de Purmamarca por sedimentos, corte de ruta a la altura de El Alfarcito y precaución sobre ruta 52 en el sector de Ronqui Angosto.