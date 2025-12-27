Automovilista en grave estado tras chocar contra un camión

Un hombre se encuentra hospitalizado con heridas de gravedad tras la colisión entre un automóvil y un camión con acoplado, en la ciudad de San Pedro.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de la 1 sobre un tramo de la ruta nacional N°34, a la altura del barrio Juan Pablo II de la ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que las autoridades fueron alertadas sobre un incidente vial en el sector, por lo que una comisión de efectivos de la Seccional 52° y personal del Same se dirigió de inmediato al lugar.

Allí, constataron que se trató del choque entre un automóvil Fiat Siena y un camión Scania con acoplado. Debido a la fuerza del impacto, el rodado de menor porte registró cuantiosos daños materiales en el lado del conductor, quien tuvo que ser rescatado de la carrocería por personal del Cuerpo de Bomberos. Mientras que el vehículo de carga presentaba daños en las ruedas traseras del acoplado.

Por su parte, personal del Same asistió de manera inmediata a los dos ocupantes del automóvil, ambos hombres, quienes presentaban heridas de gravedad y fueron derivados de urgencia al hospital "Guillermo Paterson".

En el nosocomio, el conductor fue diagnosticado con fractura en el cráneo y en ambas piernas, por lo que quedó alojado en sala de terapia intensiva. Mientras que su acompañante sufrió una fractura en el brazo derecho, quedando en sala de Observación.

En el lugar de los hechos trabajó personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y además sometió al conductor del camión a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. El automovilista, debido a la gravedad de las heridas, no fue sometido al test.

El conductor del camión relató a los efectivos que circulaba por el sector y en un momento determinado, el automóvil, que lo hacía en sentido contrario, colisionó contra el acoplado.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del lamentable incidente.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 52°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.