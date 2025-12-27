Continúa el operativo de búsqueda para hallar a un hombre desaparecido

El operativo de rastrillaje en el Dique Los Alisos cumplió su sexta jornada consecutiva sin resultados positivos hasta el momento. Efectivos de la Policía Lacustre, junto con buzos tácticos y personal de la Brigada de Investigaciones, mantienen un despliegue intensivo en el espejo de agua tras la denuncia de desaparición de un hombre ocurrida el pasado lunes por la tarde.

La alerta fue dada por un ciudadano de nacionalidad china que se encontraba en el lugar como turista. Según su declaración ante las autoridades, el hombre presenció el momento exacto en que un individuo intentaba arrojarse al agua desde la zona del paredón. A pesar de sus esfuerzos por intervenir y evitar la situación, el sujeto se habría lanzado a las profundidades del dique, lo que motivó al testigo a dirigirse de inmediato a la unidad policial más cercana para reportar lo sucedido.

Tras la denuncia, una comitiva policial se desplazó hasta el lugar indicado, donde el hallazgo de pertenencias personales sobre las barandas confirmó la veracidad del relato del testigo. Desde ese instante, se activó un protocolo de emergencia que incluye el uso de ganchos de rastreo, embarcaciones y buceos programados. Sin embargo, las condiciones de visibilidad en el fondo y la complejidad del terreno acuático han dificultado las tareas de rescate durante estos cinco días previos.