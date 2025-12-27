¿Por qué a algunas personas les entristece el Fin de Año? La explicación de los psicólogos

En diciembre, las celebraciones de Fin de Año suelen asociarse con despedidas y alegres festejos con los seres queridos. Sin embargo, para algunas personas este período puede intensificar sentimientos de soledad, estrés, ansiedad y melancolía.

Además, con frecuencia, a estos sentimientos se suelen agregar la presión por alcanzar metas, los balances de fin de año y la exigencia de participar en encuentros familiares.

¿Por qué a algunas personas las entristece el fin de año?

La doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra (MN 41018), explicó a Infobae que las fiestas son un ritual donde se ponen en evidencia los vínculos. “Por lo tanto, cuando se notan más las faltas y la carencia, todo lo afectivo está más expuesto. No importa si uno piensa, cree, le gusta o no. En general, la soledad es más evidente, también los malos vínculos y para muchos hay una comparación con su infancia”.

“Las personas extrañan cuando sentían a la familia como lugar de contención y pertenencia. Pero la familia es algo que va cambiando. Entonces, el sentimiento ya no es el mismo. Uno es adulto y se da cuenta de que a veces no hay tanta contención. La pertenencia se va diluyendo y esto provoca angustia“, indició la doctora.

Por su parte, el doctor Rolando Salinas, jefe de Salud Mental del Hospital Alemán y profesor de Psicología de la Salud en La Universidad Católica Argentina (UCA) (MN 72241), explicó que “la tristeza en el fin de año no es un ‘síndrome’, sino la consecuencia previsible del cambio de etapa simbólico cuando este ocurre en momentos vulnerables".

“Hay varios motivos posibles de tristeza: uno frecuente está en el balance vital: logros, pérdidas, proyectos no cumplidos con los típicos intentos de concretarlos en los últimos días… las personas propensas a hacer autovaloraciones negativas son las más afectadas por este tipo de malestar", describió el doctor.

Y señaló que en el consultorio se observa un aumento del estrés social, presiones económicas o laborales, que pueden ser predisponentes a esos sentimientos de melancolía.

“Una causa de tristeza muy importante en estas épocas es la soledad no deseada. Hay que considerar a todos aquellos que en un momento dado no se encuentran en condiciones de participar en la extroversión del ideal festivo, y evitar que este se haga culturalmente obligatorio. El cansancio acumulado del año también puede ser terreno fértil para los que están predispuestos a estos problemas", afirmó el experto.

Según la doctora Moreschi, hay que aceptar que la tristeza es parte de la vida y que hay situaciones que la ponen más en evidencia. “En todo caso, ver de qué me está hablando, ¿de algo que tal vez pueda cambiar? Como por ejemplo, observar si estoy con vínculos que me contienen o no. La familia no es solo la sanguínea, sino también la que uno elige. A veces son amigos. A veces esos sentimiento nos pueden servir para hacer modificaciones en nuestra vida, no para taparlas", remarcó.

Además, la psiquiatra expresó: “La comparación con otros o con nosotros mismos en la infancia, tampoco es válida, porque no sabemos la verdad de los otros y también tenemos que entender que cada momento de la vida es distinto. En resumen, no comparar y usar eso que se puso en evidencia para ver si hay algo que puedo cambiar y si no, poder aceptar la tristeza”.

Según Schenk, en el caso de las personas mayores, la presencia y la escucha activa siguen siendo pilares fundamentales durante las fiestas. “Estar con la persona mayor, visitarla, incluirla en celebraciones y reuniones familiares, pero también darle un espacio para que pueda hablar y contar sus cosas, es clave. Muchas veces, en la rutina diaria, no se habilita ese tiempo de escucha, y eso impacta directamente en el bienestar emocional”.

Además, remarcó la importancia de respetar los límites físicos y emocionales: “Cuando se planifican encuentros familiares, es importante cuidar los horarios, las distancias y prever espacios de descanso para evitar la fatiga. Y si los sentimientos de tristeza o soledad persisten, siempre es fundamental contar con el acompañamiento de un equipo de salud mental”.

El doctor Salinas explicó que las fiestas de fin e inicio de año no surgen culturalmente como una obligación de contento superficial, ruido, gastos, y obligaciones, sino que tiene un sentido más profundo humano y comunitario. “Marcaron y marcan un tiempo de pasaje; cierre de una etapa y apertura esperanzadora con el nuevo comienzo. Es espera y promesa de un mayor bien. Por lo tanto si hay tristeza, cansancio o nostalgia, vivirlo de ese modo será superador".

Y destacó que no hay que confundir alegría con sentido. “En algún momento se habló del Síndrome del Grinch en relación a la Navidad, pero el personaje descubre la alegría del afecto comunitario, cuando supera la idea de que la fiesta consiste en lo material".

Finalmente, recomendó: “Estar agradecidos con nuestra vida, sin negar los dolores que nos toquen vivir; permitir que cada cual exprese su alegría según su modo de vivirla genuinamente, y esperanzarnos de forma realista en el nuevo inicio son las claves para enfrentar mejor el inicio de año".