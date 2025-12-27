Así votaron los senadores jujeños el Presupuesto 2026

Luego de que la Ley de Presupuesto 2026 obtuviera la media sanción en Diputados, el Gobierno nacional cerró el año con una victoria clave en el Senado. Tras haberse tratado en sesiones extraordinarias, el oficialismo logró reunir la mayoría de votos necesaria, para aprobar la partida presupuestaria que entrará en vigencia a partir del próximo año.

Los tres senadores que representan a nuestra provincia Vilma Bedia y Ezequiel Atauche (ambos de La Libertad Avanza) y Carolina Moisés votaron de forma afirmativa para el Presupuesto 2026.

Es decir, con 43 votos afirmativos y 26 negativos, esta norma pasa a manos del Ejecutivo para ser promulgada, al igual que la también mencionada que se aprobó en primer lugar.

Entre los principales puntos, se introducen modificaciones en el régimen penal tributario, se crea un nuevo esquema para el pago del Impuesto a las Ganancias y se sube el umbral de montos a partir del cual se configura la evasión impositiva, que habilita sanciones por parte de ARCA.

El objetivo de la ley se basa en la simplificación de los trámites, reducción de la carga administrativa, fomentar el cumplimiento voluntario del pago de los tributos y que los ahorristas ingresen dólares del mercado informal al sistema formal sin penalidades.