27 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Información general

Multitudinaria concentración en el paso fronterizo de Aguas Blancas

Una gran cantidad de personas se concentra por estas horas en el paso fronterizo de Aguas Blancas, luego de que en las últimas horas se habilitara nuevamente el cruce hacia Bolivia.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 13:53

La reapertura del paso generó un importante amontonamiento de gente que intenta cruzar al país vecino, en un contexto marcado por la alta demanda y la diferencia cambiaria favorable del lado boliviano.

Cabe recordar que el paso mediante chalanas había sido inhabilitado desde ayer debido a la crecida del río Bermejo. Sin embargo, tras la habilitación parcial, cientos de personas se volcaron al lugar con la intención de cruzar, lo que provocó largas filas y momentos de tensión.

En estos momentos, el paso de Aguas Blancas presenta extensas filas para abordar las chalanas y una multitud a la espera del cruce. Al tratarse de una zona de fuerte actividad comercial, la mayoría de las personas opta por permanecer en el lugar hasta poder pasar al otro lado.

 

Temas de la nota

