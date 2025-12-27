Consejo para la Prevención de la Tortura evaluó el año

Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Interinstitucional para la Prevención de la Tortura, con la participación de representantes de los ministerio Público de la Defensa y de Educación, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, diputados provinciales, el Colegio de Abogados, la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), organizaciones sociales de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura, con el objetivo de abordar acciones y políticas vinculadas a la garantía de derechos en contextos de encierro.

La responsable de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro del Ministerio de Educación, Carla Torcoletti, fue invitada a exponer un informe sobre las principales acciones desarrolladas por la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro durante el ciclo lectivo 2025, destacando el alcance y la diversidad de los servicios educativos que se brindan en establecimientos penitenciarios de la provincia.

Actualmente, la Modalidad garantiza Educación Primaria, Secundaria, Formación Técnico Profesional, talleres de Educación Física, Música, Arte e Inglés, así como Clubes de Lectura, en diferentes establecimientos de la provincia.

Entre las acciones complementarias realizadas durante el presente año, se destacó la publicación de la segunda Antología de escritos producidos por estudiantes en contexto de encierro, la realización de tres murales artísticos en distintos establecimientos y la realización de tres muestras pedagógicas extramuros, que permitieron socializar con la comunidad las producciones y aprendizajes de los estudiantes.

Estas iniciativas se enmarcan en las líneas de trabajo de Educación y Trabajo, Alfabetización y Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas, reafirmando el compromiso del Ministerio de Educación con el derecho a la educación como herramienta fundamental para la inclusión y la construcción de oportunidades, aún en contextos de privación de la libertad.