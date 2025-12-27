25°
VIRAL

Un niño de 4 años le pidió asado a Papá Noel y su reacción fue viral

Un nene entrerriano escribió que quería un asado para Navidad y le cumplieron el sueño.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 14:31

Dame al niño más argentino posible ¡ahí esta!

Un niño de Chajarí vivió una Navidad muy especial luego de que Papá Noel cumpliera su pedido más deseado: un asado. La escena quedó registrada en un video que muestra el momento exacto en el que Augusto, de 4 años, abre su regalo navideño.

En las imágenes se puede ver al pequeño observando el presente con sorpresa, mientras descubre que su deseo se hizo realidad. La reacción fue inmediata y sincera, reflejando la emoción propia de la infancia en una fecha tan significativa.

 

 

