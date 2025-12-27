El Gobierno reconoció un error en la liquidación del bono a algunos docentes

Docentes de Jujuy expresaron su malestar este sábado al denunciar que no se les acreditó la primera cuota del bono extraordinario de fin de año, cuyo pago estaba previsto para hoy.

Horas más tarde, el Ministerio de Hacienda por medio de sus redes, informó que se detectó un error en la liquidación del bono a docentes de Jornada Extendida y jornada simple . Según el comunicado oficial, la acreditación correspondiente a la primera cuota se realizará durante la jornada del lunes 29.

Desde el organismo indicaron que se están realizando los controles y liquidaciones necesarias para solucionar el inconveniente y aclararon que el código de pago no está sujeto a retenciones bancarias. Además, pidieron disculpas por lo ocurrido y aseguraron que la situación será normalizada a la brevedad.

El bono es de 300 mil pesos para empleados estatales con salarios inferiores a 1.400.000 pesos, y de 200 mil pesos para quienes superen ese monto. El beneficio se paga en dos tramos: el primero este viernes y el segundo el 15 de enero.