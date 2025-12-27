25°
27 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

fin de año
Adep
Multitudinaria concentración
Casa
nene
fin de año
Adep
Multitudinaria concentración
Casa
nene

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Docentes jujeños

El Gobierno reconoció un error en la liquidación del bono a algunos docentes

Por medio de las redes oficiales, el Gobierno informó que se detectó un error en la liquidación del bono a los docentes. El pago correspondiente será acreditado durante la jornada del lunes 29 del corriente mes.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 15:55

Docentes de Jujuy expresaron su malestar este sábado al denunciar que no se les acreditó la primera cuota del bono extraordinario de fin de año, cuyo pago estaba previsto para hoy.

Horas más tarde, el Ministerio de Hacienda por medio de sus redes, informó que se detectó un error en la liquidación del bono a docentes de Jornada Extendida y jornada simple . Según el comunicado oficial, la acreditación correspondiente a la primera cuota se realizará durante la jornada del lunes 29.

Desde el organismo indicaron que se están realizando los controles y liquidaciones necesarias para solucionar el inconveniente y aclararon que el código de pago no está sujeto a retenciones bancarias. Además, pidieron disculpas por lo ocurrido y aseguraron que la situación será normalizada a la brevedad.

El bono es de 300 mil pesos para empleados estatales con salarios inferiores a 1.400.000 pesos, y de 200 mil pesos para quienes superen ese monto. El beneficio se paga en dos tramos: el primero este viernes y el segundo el 15 de enero.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD